У сукні 22-річної давнини від Gucci: американська зірка TikTok з'явилася у вінтажному вбранні

23-річна американська акторка та зірка TikTok Еддісон Рей відвідала презентацію фільму-слешера "День Подяки" у театрі Vista у Лос-Анджелесі.
Прийшла на цей захід вона в сукні від бренду Gucci. Вбрання є вінтажним, оскільки було створено для колекції весна-літо 2001 та практично є ровесником Еддісон, яка народилася 2000 року.
Сукня закривала коліна дівчини, а також складалася з двох частин – нижня була у вигляді бандажної сукні без бретельок, а верхня була чорною сіткою з довгими рукавами та невеликими складками на декольте.
Доповнили її образ сатинові мюлі на підборах, лаконічний макіяж та укладання легкими локонами.
Читайте також:
- Повторила вінтажни лук: зірка TikTok Еддісон Рей одягла сукню з асиметричною спідницею
- У вінтажній футболці з ім'ям легендарного футболіста: зірка TikTok Еддісон Рей на прогулянці
- Повторила образ із нульових: зірка TikTok Еддісон Рей здивувала вибором вбрання