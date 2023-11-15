У сукні 22-річної давнини від Gucci: американська зірка TikTok з'явилася у вінтажному вбранні

23-річна американська акторка та зірка TikTok Еддісон Рей відвідала презентацію фільму-слешера "День Подяки" у театрі Vista у Лос-Анджелесі.

Прийшла на цей захід вона в сукні від бренду Gucci. Вбрання є вінтажним, оскільки було створено для колекції весна-літо 2001 та практично є ровесником Еддісон, яка народилася 2000 року.

Еддісон Рей / Фото: Associated Press

Сукня закривала коліна дівчини, а також складалася з двох частин – нижня була у вигляді бандажної сукні без бретельок, а верхня була чорною сіткою з довгими рукавами та невеликими складками на декольте.

Доповнили її образ сатинові мюлі на підборах, лаконічний макіяж та укладання легкими локонами.

Еддісон Рей / Фото: Associated Press

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