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У сукні 30-річної давнини: Зендея похизувалася культовим образом від Valentino

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У сукні 30-річної давнини: Зендея похизувалася культовим образом від Valentino

Зендея / Associated Press

Акторка - велика шанувальниця вінтажного вбрання.

Зірка фільму "Дюна" та серіалу "Ейфорія" поділилася з шанувальниками в Instagram кадрами з нової фотосесії. Для фото Зендея одягла вінтажну сукню від бренду Valentino, яку для неї підібрав її незмінний стиліст Ло Роуч.

Зендея / ©
Зендея

Довге приталене вбрання було зі смугастої тканини і не мало бретельок. Образ Зендеї доповнили лише висока зачіска, насичений макіяж та сережки у вухах.

Зендея / ©
Зендея

Смугаста сукня була створена знаменитим модельєром для колекції весна-літо 1992 року. Демонструвала вбрання на подіумі у Франції супермодель Лінда Євангеліста.

Лінда Євангеліста / © Getty Images
Лінда Євангеліста / Getty Images

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