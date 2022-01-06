У сукні 30-річної давнини: Зендея похизувалася культовим образом від Valentino

Акторка - велика шанувальниця вінтажного вбрання.

Зірка фільму "Дюна" та серіалу "Ейфорія" поділилася з шанувальниками в Instagram кадрами з нової фотосесії. Для фото Зендея одягла вінтажну сукню від бренду Valentino, яку для неї підібрав її незмінний стиліст Ло Роуч.

Зендея

Довге приталене вбрання було зі смугастої тканини і не мало бретельок. Образ Зендеї доповнили лише висока зачіска, насичений макіяж та сережки у вухах.

Зендея

Смугаста сукня була створена знаменитим модельєром для колекції весна-літо 1992 року. Демонструвала вбрання на подіумі у Франції супермодель Лінда Євангеліста.

Лінда Євангеліста / Getty Images

Читайте також: