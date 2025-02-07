У сукні-балахоні: Аріана Гранде відвідала кінопремію у Беверлі-Гіллз

Вона вбралася у сукню вільного фасону.
Акторка та співачка Аріана Гранде, яку нещодавно номінували на "Оскар" за роль у фільмі "Wicked: Чародійка", з'явилася на церемонії вручення премії AFI Awards. Захід відбувся у готелі в Беверлі-Гіллз.
Аріана продовжує дотримуватися стилю свого кіношного персонажа і з'являється на публіці зі світлим волоссям, легкими гламурними макіяжами та у світлих сукнях. Цього разу вона одягла сукню-балахон від бренду Loewe. Образ акторка доповнила прикрасами із перлами та чорними туфлями.
Також на цьому заході була і 44-річна акторка Крістен Белл. Вони з Аріаною сфотографувалися разом, але вона позувала і сама для фото. На Крістен того дня був шовковий костюм від бренду Adam Lippes.
Зазначимо, що AFI Awards - це нагорода, яка присуджується Американським інститутом кіномистецтва десяти найкращим фільмам та телевізійним програмам року.
Читайте також:
- У мінісукні з бантом: Аріана Гранде відвідала прийом у Лондоні
- У рожевій сукні та з квітковою сумкою: Аріана Гранде в ніжному образі продемонструвала татуювання на тілі
- Носила сукню, якій 59 років: Аріана Гранде вийшла на публіку у музейному експонаті