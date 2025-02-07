У сукні-балахоні: Аріана Гранде відвідала кінопремію у Беверлі-Гіллз

Акторка та співачка Аріана Гранде, яку нещодавно номінували на "Оскар" за роль у фільмі "Wicked: Чародійка", з'явилася на церемонії вручення премії AFI Awards. Захід відбувся у готелі в Беверлі-Гіллз.

Аріана продовжує дотримуватися стилю свого кіношного персонажа і з'являється на публіці зі світлим волоссям, легкими гламурними макіяжами та у світлих сукнях. Цього разу вона одягла сукню-балахон від бренду Loewe. Образ акторка доповнила прикрасами із перлами та чорними туфлями.

Аріана Гранде та Крістен Белл / Фото: Getty Images

Також на цьому заході була і 44-річна акторка Крістен Белл. Вони з Аріаною сфотографувалися разом, але вона позувала і сама для фото. На Крістен того дня був шовковий костюм від бренду Adam Lippes.

Крістен Белл / Фото: Getty Images

Зазначимо, що AFI Awards - це нагорода, яка присуджується Американським інститутом кіномистецтва десяти найкращим фільмам та телевізійним програмам року.

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