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У сукні-балахоні на червону доріжку: акторка Тесса Томпсон на прем'єрі фільму "Крід 3"

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
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Час на прочитання
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У сукні-балахоні на червону доріжку: акторка Тесса Томпсон на прем'єрі фільму "Крід 3"

Тесса Томпсон / Фото: Associated Press

Образ знаменитості вийшов дуже простим, хоч і включав кутюрне вбрання та дорогі прикраси.

У Лондоні відбулася прем'єра третьої частини драматичного фільму "Крід", тому на червону доріжку вийшли зірки картини, серед яких була і 39-річна акторка Тесса Томпсон.

Для своєї появи вона обрала незвичайну сукню-балахон із кутюрної колекції бренду Robert Wun.

Вбрання було широким, у нього не було бретельок, а ось декольте виконано у формі серця. Також варто відзначити і відтінок вбрання, адже він був перловим.

Тесса Томпсон / © Associated Press
Тесса Томпсон / Фото: Associated Press

Доповнила образ Тесса високим пучком на голові, золотими сережками та кількома каблучками з діамантами. Також вона взяла із собою на червону доріжку фотоапарат на золотому ланцюжку.

Тесса Томпсон / © Associated Press
Тесса Томпсон / Фото: Associated Press

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Дата публікації
Перегляди
760
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