У сукні-балахоні з пір'ям: Шерон Стоун викликала фурор незвичайним вбранням

66-річна американська акторка та продюсерка – Шерон Стоун – відвідала 70-й кінофестиваль у Таорміні, Італія.
Під час заходу вона вийшла на сцену, де їй вручили найпрестижнішу премію Gold Cariddi Lifetime Achievement Award.
Того дня Шерон з'явилася на публіці у сукні-балахоні на одне плече у строкатий принт. У цього довгого вбрання був також шлейф та оздоблення пір'ям.
Сукню акторка носила в поєднанні з сандалями, вечірнім макіяжем та зачесаним назад волоссям.
Раніше того ж дня вона вийшла на червону доріжку цього заходу в повністю прозорій сукні, яку носила в поєднанні з чорним боді.
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