Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У сукні-балахоні з пір'ям: Шерон Стоун викликала фурор незвичайним вбранням

У сукні-балахоні з пір'ям: Шерон Стоун викликала фурор незвичайним вбранням

Шерон Стоун / Фото: Getty Images

66-річна американська акторка та продюсерка – Шерон Стоун – відвідала 70-й кінофестиваль у Таорміні, Італія.

Під час заходу вона вийшла на сцену, де їй вручили найпрестижнішу премію Gold Cariddi Lifetime Achievement Award.

Того дня Шерон з'явилася на публіці у сукні-балахоні на одне плече у строкатий принт. У цього довгого вбрання був також шлейф та оздоблення пір'ям.

Сукню акторка носила в поєднанні з сандалями, вечірнім макіяжем та зачесаним назад волоссям.

Шерон Стоун / © Getty Images
Шерон Стоун / Фото: Getty Images

Раніше того ж дня вона вийшла на червону доріжку цього заходу в повністю прозорій сукні, яку носила в поєднанні з чорним боді.

Шерон Стоун / © Getty Images
Шерон Стоун / Фото: Getty Images

Читайте також:

Ріст цін на продукти харчування! Що саме дорожчатиме і на скільки?

Ріст цін на продукти харчування! Що саме дорожчатиме і на скільки?

Повʼязані теми:

Наступна публікація