У сукні-балахоні з пір'ям: Шерон Стоун викликала фурор незвичайним вбранням

Під час заходу вона вийшла на сцену, де їй вручили найпрестижнішу премію Gold Cariddi Lifetime Achievement Award.

Того дня Шерон з'явилася на публіці у сукні-балахоні на одне плече у строкатий принт. У цього довгого вбрання був також шлейф та оздоблення пір'ям.

Сукню акторка носила в поєднанні з сандалями, вечірнім макіяжем та зачесаним назад волоссям.

Шерон Стоун / Фото: Getty Images

Раніше того ж дня вона вийшла на червону доріжку цього заходу в повністю прозорій сукні, яку носила в поєднанні з чорним боді.

Шерон Стоун / Фото: Getty Images

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