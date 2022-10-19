У сукні-балахоні: зірка "Гри престолів" Гвендолін Крісті відвідала вечірку Кенсінгтонському палаці

Акторка останнім часом полюбила вбрання вільного фасону.
Британська акторка Гвендолін Крісті, відома за ролями Брієнни Тарт у серіалі "Гра престолів" і капітана Фазми в сазі "Зоряні війни", відвідала готичну вечірку в Кенсингтонському палаці ювелірного бренду Garrard, організовану з нагоди запуску їхньої нової колекцї.
На знаменитості була довга шовкова сукня шоколадного відтінку з рюшами на комірі та рукавах.
Образ доповнили бежеві туфлі-човники, ювелірні прикраси від Garrard та макіяж із червоною помадою на губах.
Днем раніше Крісті була помічена у луку від Thom Browne. Сукня-балахон була у бежевому кольорі, мала рукави-буфи, невеликий шлейф та золоті ґудзики. Сукню вона вибрала для закриття Лондонського кінофестивалю.
Нагадаємо, що цей образ вперше було представлено на показі весняно-літньої колекції Thom Browne у Парижі. Зіркою показу тоді якраз стала Гвендолін Крісті, адже відкрила шоу театральною постановкою.
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