У сукні-балахоні: зірка "Гри престолів" Гвендолін Крісті відвідала вечірку Кенсінгтонському палаці

Британська акторка Гвендолін Крісті, відома за ролями Брієнни Тарт у серіалі "Гра престолів" і капітана Фазми в сазі "Зоряні війни", відвідала готичну вечірку в Кенсингтонському палаці ювелірного бренду Garrard, організовану з нагоди запуску їхньої нової колекцї.

На знаменитості була довга шовкова сукня шоколадного відтінку з рюшами на комірі та рукавах.

Образ доповнили бежеві туфлі-човники, ювелірні прикраси від Garrard та макіяж із червоною помадою на губах.

Гвендолін Крісті / Фото: Getty Images

Днем раніше Крісті була помічена у луку від Thom Browne. Сукня-балахон була у бежевому кольорі, мала рукави-буфи, невеликий шлейф та золоті ґудзики. Сукню вона вибрала для закриття Лондонського кінофестивалю.

Гвендолін Крісті / Фото: Associated Press

Нагадаємо, що цей образ вперше було представлено на показі весняно-літньої колекції Thom Browne у Парижі. Зіркою показу тоді якраз стала Гвендолін Крісті, адже відкрила шоу театральною постановкою.

Показ колекції Thom Browne весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

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