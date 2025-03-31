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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
194
Час на прочитання
1 хв

У сукні-балахоні та «оперних» рукавичках: Наташа Ліонн відвідала презентацію детективного серіалу

Американська акторка, яка прославилася завдяки ролі у старій комедії «Американський пиріг», відвідала спеціальний показ другого сезону серіалу «Покерфейс».

Автор публікації
Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Наташа Ліонн

Наташа Ліонн / © Associated Press

У цьому детективі Наташа Ліонн є виконавицею головної ролі, а прем'єра шоу відбудеться аж у травні цього року.

Захід, на якому Наташа з'явилася, відбувався в межах PaleyFest у Лос-Анджелесі. До фотографів вона вийшла у довгій сукні-балахоні від бренду Carolina Herrera.

Наташа Ліонн / © Associated Press

Наташа Ліонн / © Associated Press

Її вбрання було однотонним і виконане в небесно-блакитному відтінку, у нього була спідниця зі складками та кишені. Доповнила своє вбрання Ліон лише високими темно-синіми «оперними» рукавичками зі шкіри, які робили образ незвичайнішим.

Зазначимо, що після виходу в ефір серіалу «Покерфейс» популярність Наташі дуже зросла, і вона відвідала галаконцерт Time100, присвячений 100 найвпливовішим людям світу. Тоді на ній було чорне вечірнє вбрання від бренду Area з круїзної колекції 2023 року.

Дата публікації
Кількість переглядів
194
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