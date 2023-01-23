У сукні без бретельок: Бар Рафаелі сяяла на доріжці в Дубаї

Але на вікенд мама трьох дітей взяла участь у відкритті Ling Ling під час Atlantis The Royal Grand Reveal Weekend, нового ультра-розкішного курорту, в Дубаї, Об'єднані Арабські Емірати.

Бар Рафаелі / Фото: Getty Images

37-річна Бар продемонструвала елегантний образ у чорній вечірній сукні на синій доріжці. Вбрання було без бретельок і трималося на грудях Рафаелі. Модель розпустила довге біляве волосся, розчесала його за проділом і зробила практично непомітний макіяж. Манікюр у неї був світлим, а на пальці сяяла каблучка з діамантом. Блондинка мала приголомшливий вигляд.

Бар любить пляжний відпочинок і своїм фоловерам в Instagram часто показує кадри з відпочинку на морі або біля басейну. Тож не дивно, що її запросили на відкриття чергового курорту.

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