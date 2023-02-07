У сукні без бретельок і в леопардовий принт: красива Кетрін Зета-Джонс на прем'єрі фільму

Це вбрання мало цікавий вигляд і виграшно підкреслювало фігуру знаменитості.

Зірка серіалу "Венздей" — акторка Кетрін Зета-Джонс, вийшла на червону доріжку з чоловіком Майклом Дугласом та сином Діланом у Лос-Анджелесі. Зірка відвідала прем'єру супергеройського фільму Marvel "Людина-мурашка та Оса: Квантоманія".

Для заходу 53-річна акторка вибрала ефектну сукню від бренду Carolina Herrera із міжсезонної колекції Pre-Fall 2023.

Вбрання було у популярному фасоні для цього бренду — приталений силует у вигляді футляра, відсутні бретельки та довгий шлейф від другої спідниці-баски. Сукня була виготовлена з важкої жакардової тканини, а вишивка на ній була у вигляді леопарда.

Кетрін Зета-Джонс / Фото: Associated Press

Образ Кетрін Зета-Джонс доповнила зачіскою з прямим волоссям, чорними лакованими туфлями з ремінцями та досить лаконічним макіяжем. Син і чоловік зірки одягли костюми та сорочки. Донька Кетрін на прем'єру не прийшла.

Кетрін Зета-Джонс з чоловіком Майклом Дугласом та сином Діланом / Фото: Associated Press

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