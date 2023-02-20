У сукні без бретельок і з пухнастою накидкою: Джуліанна Мур з'явилася на червоній доріжці в Лондоні

62-річна зірка обрала для заходу вбрання від знаменитого Модного дому.

19 лютого у Великій Британії відбулася 76-та церемонія вручення нагород премії BAFTA, де традиційно було визначено найкращі фільми 2022 року. Церемонія відбулася у Королівському фестивальному залі у лондонському Саутбенк Центрі.

Захід відвідав багато зірок кіно, публічних особистостей та представники королівської родини. Також на червону доріжку вийшла і американка Джуліанна Мур.

Зірка продемонструвала елегантний образ, який складався з однотонної чорної плісованої сукні від бренду Saint Laurent, яка не мала бретельок, а її спідницю прикрашав високий розріз збоку.

Джуліанна Мур / Фото: Associated Press

Образ оскароносна акторка доповнила прикрасами із діамантів від Bulgari у вигляді змії, а також ніжними сережками-пусетами. Також дуже цікавий вигляд мала біла накидка з пір'я, яку Мур носила приспущеною. Волосся акторки було розпущеним та укладено у легкі хвилі.

Джуліанна Мур / Фото: Associated Press

До речі, нещодавно за участю Мур вийшов новий психологічний трилер "Аферисти", знятий сервісом Apple TV. У фільмі вона зіграла головну роль.

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