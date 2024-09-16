У сукні без бретельок та з гарним кольє: Різ Візерспун відвідала церемонію "Еммі"

Різ Візерспун зачарувала всіх на червоній доріжці церемонії вручення премії "Еммі" 2024 року, яка відбулася в театрі Peacock у Лос-Анджелесі.
48-річна володарка премії "Оскар", номінована на премію у категорії "Найкраща акторка в драматичному серіалі" за роль у "Ранковому шоу", сяяла в чорній сукні Christian Dior без бретельок, декорованій квітковою аплікацією.
Різ зібрала волосся в зачіску, одягла коштовне кольє на шию і сережки-пусети. У неї був теплий макіяж, що підкреслює виразний погляд, та помада у натуральних відтінках на губах.
На церемонії також була присутня колега Різ із серіалу "Ранкове шоу" Дженніфер Еністон. Вона обрала для світського виходу сукню без бретельок, розшиту перлами, від Oscar de la Renta у поєднанні з діамантовим браслетом Tiffany & Co та сережками-висячками з діамантами.
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