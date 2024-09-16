У сукні без бретельок та з гарним кольє: Різ Візерспун відвідала церемонію "Еммі"

Різ Візерспун зачарувала всіх на червоній доріжці церемонії вручення премії "Еммі" 2024 року, яка відбулася в театрі Peacock у Лос-Анджелесі.

48-річна володарка премії "Оскар", номінована на премію у категорії "Найкраща акторка в драматичному серіалі" за роль у "Ранковому шоу", сяяла в чорній сукні Christian Dior без бретельок, декорованій квітковою аплікацією.

Різ Візерспун / Фото: Associated Press

Різ зібрала волосся в зачіску, одягла коштовне кольє на шию і сережки-пусети. У неї був теплий макіяж, що підкреслює виразний погляд, та помада у натуральних відтінках на губах.

Різ Візерспун / Фото: Associated Press

На церемонії також була присутня колега Різ із серіалу "Ранкове шоу" Дженніфер Еністон. Вона обрала для світського виходу сукню без бретельок, розшиту перлами, від Oscar de la Renta у поєднанні з діамантовим браслетом Tiffany & Co та сережками-висячками з діамантами.

Різ Візерспун та Дженніфер Еністон / Фото: Associated Press

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