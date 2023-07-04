У сукні без бретельок та з мінісумкою: Наталі Портман на модному шоу в Парижі

Наталі Портман відвідала шоу Christian Dior Haute Couture Fall/Winter 2023-2024 під час Тижня моди у Парижі.

42-річна голлівудська актриса продемонструвала бездоганний стиль у сукні без бретельок з пишною подолом від Dior, прикрашеною абстрактним квітковим принтом та доповненим тонким ремінцем на талії.

До образу Наталі підібрала також мінісумку молочного кольору та босоніжки на шпильках у тон. На пальці у зірки виблискувала золота каблучка з рубіном, волосся було укладене в красиву зачіску, а на обличчі був ледь помітний дуже природний макіяж.

Наталі Портман / Фото: Getty Images

На показі в Парижі Наталі Портман з'явилася без свого чоловіка 45-річного Бенджаміна Мільп'є, якому приписували роман із 25-річною активісткою із захисту довкілля на ім'я Камілла Ет'єн. Шанувальників пари схвилювала новина про зраду Бенджаміна, але, кажуть, Наталі його вибачила. Пара виховує двох дітей – сина та дочку.

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