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У сукні без бретельок: зірка "Паперового будинку" презентувала новий серіал у Нью-Йорку

У сукні без бретельок: зірка "Паперового будинку" презентувала новий серіал у Нью-Йорку

Урсула Корберо / Фото: Associated Press

Зірка підкреслила фігуру вбранням із текстурної тканини.

35-річна іспанська акторка та модель Урсула Корберо, найбільше відома за роллю злочинниці Токіо в телесеріалі "Паперовий будинок", відвідала Нью-Йорк. Вона сяяла перед фотографами на прем'єрі серіалу "День шакала", в якому зіграла з Едді Редмейном.

Урсула Корберо / © Associated Press
Урсула Корберо / Фото: Associated Press

Акторка підкорила гостей заходу своїм образом, оскільки одягла досить креативну сукню від Alexander McQueen. Це була червона сукня-бюстьє прямого фасону та з високим розрізом на спідниці.

Доповнила вбрання Урсула лише бежевими мюлями та розкішним кольє на шиї. Її вбрання та взуття привертали увагу не лише через кольори, а й через текстурну тканину з якої було зроблено.

Урсула Корберо / © Associated Press
Урсула Корберо / Фото: Associated Press

Червоний дуже личить зірці і одягає вона його не вперше. Нагадаємо, що у серпні вона відвідала Венеційський кінофестиваль. Урсула тоді одягла винну сукню з торочкою від бренду Bottega Veneta, яка була представлена в колекції прет-а-порте осінь-зима 2024.

Урсула Корберо / © Getty Images
Урсула Корберо / Фото: Getty Images

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