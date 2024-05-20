У сукні без бюстгальтера та в білих мюлях: Кейт Аптон сходила на вечірку

31-річна модель Кейт Аптон раніше часто знімалася для журналу Sports Illustrated Swimsuit.

Модель та молода мама позувала на червоній доріжці світської тусовки, організованої Sports Illustrated Swimsuit Island у готелі та казино Seminole Hard Rock у Флориді.

Перед камерами фотографів Аптон з'явилася у сукні джинсового кольору з величезним вирізом на спині, яку одягла без спідньої білизни. Кейт розпустила біляве волосся, одягла сережки-висячки з діамантами, зробила вечірній макіяж, підкресливши очі та ніжно-рожевим блиском губи.

До вбрання модель підібрала мюлі. На фото видно, що Кейт стала на носочки, коли фотографувалася, мабуть, щоб бути ще вищою. Це вийшло кумедно.

Кейт Аптон / Фото: Getty Images

На цій самій вечірці з'явилася 70-річна модель Крісті Брінклі. Вона сяяла у чорній сукніміді у великий білий горох.

Крісті Брінклі / Фото: Getty Images

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