У сукні без бюстгальтера та в білих мюлях: Кейт Аптон сходила на вечірку

31-річна модель Кейт Аптон раніше часто знімалася для журналу Sports Illustrated Swimsuit.
Модель та молода мама позувала на червоній доріжці світської тусовки, організованої Sports Illustrated Swimsuit Island у готелі та казино Seminole Hard Rock у Флориді.
Перед камерами фотографів Аптон з'явилася у сукні джинсового кольору з величезним вирізом на спині, яку одягла без спідньої білизни. Кейт розпустила біляве волосся, одягла сережки-висячки з діамантами, зробила вечірній макіяж, підкресливши очі та ніжно-рожевим блиском губи.
До вбрання модель підібрала мюлі. На фото видно, що Кейт стала на носочки, коли фотографувалася, мабуть, щоб бути ще вищою. Це вийшло кумедно.
На цій самій вечірці з'явилася 70-річна модель Крісті Брінклі. Вона сяяла у чорній сукніміді у великий білий горох.
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