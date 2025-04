У сукні-бюстьє з декором: Кара Делевінь на церемонії Fashion Trust U.S.

Кара Делевінь / © Getty Images

Реклама

У Голлівуді вручили молодим дизайнерам премії Fashion Trust U.S. Нагороди. Захід пройшов у The Lot at Formosa, а серед гостей з’явилася британська актриса та модель Кара Делевінь.

32-річна зірка з’явилася перед фотографами у чорній сукні-бюстьє до підлоги. Вбрання мало сітчасті вставки, а також декор виконаний бісером та лелітками. Ззаду на спідниці сукні був розріз.

Кара Делевінь / © Getty Images

Зірка мала красивий та елегантний вигляд. Образ Кара доповнила лаконічною зачіскою із зібраним волоссям, а також досить масивними золотими прикрасами. Її макіяж був дуже ніжним і ошатним — візажисти зробили Карі чорні ідеальні стрілки на очах, на щоки нанесли рум’яна, а ось її губи прикрашала помада.

Реклама

Також у цій сукні акторка продемонструвала свої численні татуювання на тілі. Раніше цей же трюк вона провернула, коли вийшла у сукні з оригінальним вирізом.

Кара Делевінь / © Associated Press Кара Делевінь / © Associated Press Кара Делевінь / © Associated Press Кара Делевінь / © Associated Press Кара Делевінь / © Associated Press Кара Делевінь / © Getty Images Кара Делевінь / © Getty Images Кара Делевінь / © Associated Press Кара Делевінь / © Getty Images Кара Делевінь / © Getty Images Кара Делевінь / © Getty Images Кара Делевінь / © Associated Press Кара Делевінь / © Associated Press Кара Делевінь / © Getty Images Кара Делевінь / © Getty Images Кара Делевінь / © Credits Кара Делевінь та Ешлі Бенсон / © Associated Press Кара Делевінь та Ешлі Бенсон / © Associated Press Кара Делевінь / © Associated Press Кара Делевінь / © Associated Press Кара Делевінь / © Getty Images Кара Делевінь / © Getty Images Кара Делевінь / © Getty Images