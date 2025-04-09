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- Шоу-бізнес
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У сукні-бюстьє з декором: Кара Делевінь на церемонії Fashion Trust U.S.
Вбранням вона продемонструвала численні тату на тілі.
У Голлівуді вручили молодим дизайнерам премії Fashion Trust U.S. Нагороди. Захід пройшов у The Lot at Formosa, а серед гостей з’явилася британська актриса та модель Кара Делевінь.
32-річна зірка з’явилася перед фотографами у чорній сукні-бюстьє до підлоги. Вбрання мало сітчасті вставки, а також декор виконаний бісером та лелітками. Ззаду на спідниці сукні був розріз.
Зірка мала красивий та елегантний вигляд. Образ Кара доповнила лаконічною зачіскою із зібраним волоссям, а також досить масивними золотими прикрасами. Її макіяж був дуже ніжним і ошатним — візажисти зробили Карі чорні ідеальні стрілки на очах, на щоки нанесли рум’яна, а ось її губи прикрашала помада.
Також у цій сукні акторка продемонструвала свої численні татуювання на тілі. Раніше цей же трюк вона провернула, коли вийшла у сукні з оригінальним вирізом.