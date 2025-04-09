ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
190
Час на прочитання
1 хв

У сукні-бюстьє з декором: Кара Делевінь на церемонії Fashion Trust U.S.

Вбранням вона продемонструвала численні тату на тілі.

Автор публікації
Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Кара Делевінь

Кара Делевінь / © Getty Images

У Голлівуді вручили молодим дизайнерам премії Fashion Trust U.S. Нагороди. Захід пройшов у The Lot at Formosa, а серед гостей з’явилася британська актриса та модель Кара Делевінь.

32-річна зірка з’явилася перед фотографами у чорній сукні-бюстьє до підлоги. Вбрання мало сітчасті вставки, а також декор виконаний бісером та лелітками. Ззаду на спідниці сукні був розріз.

Кара Делевінь / © Getty Images

Кара Делевінь / © Getty Images

Зірка мала красивий та елегантний вигляд. Образ Кара доповнила лаконічною зачіскою із зібраним волоссям, а також досить масивними золотими прикрасами. Її макіяж був дуже ніжним і ошатним — візажисти зробили Карі чорні ідеальні стрілки на очах, на щоки нанесли рум’яна, а ось її губи прикрашала помада.

Також у цій сукні акторка продемонструвала свої численні татуювання на тілі. Раніше цей же трюк вона провернула, коли вийшла у сукні з оригінальним вирізом.

Кара Делевінь / © Associated Press

Кара Делевінь / © Associated Press

Кара Делевінь / © Associated Press

Кара Делевінь / © Associated Press

Кара Делевінь / © Associated Press

Кара Делевінь / © Associated Press

Кара Делевінь / © Associated Press

Кара Делевінь / © Associated Press

Кара Делевінь / © Associated Press

Кара Делевінь / © Associated Press

Кара Делевінь / © Getty Images

Кара Делевінь / © Getty Images

Кара Делевінь / © Getty Images

Кара Делевінь / © Getty Images

Кара Делевінь / © Associated Press

Кара Делевінь / © Associated Press

Кара Делевінь / © Getty Images

Кара Делевінь / © Getty Images

Кара Делевінь / © Getty Images

Кара Делевінь / © Getty Images

Кара Делевінь / © Getty Images

Кара Делевінь / © Getty Images

Кара Делевінь / © Associated Press

Кара Делевінь / © Associated Press

Кара Делевінь / © Associated Press

Кара Делевінь / © Associated Press

Кара Делевінь / © Getty Images

Кара Делевінь / © Getty Images

Кара Делевінь / © Getty Images

Кара Делевінь / © Getty Images

Кара Делевінь / © Credits

Кара Делевінь / © Credits

Кара Делевінь та Ешлі Бенсон / © Associated Press

Кара Делевінь та Ешлі Бенсон / © Associated Press

Кара Делевінь та Ешлі Бенсон / © Associated Press

Кара Делевінь та Ешлі Бенсон / © Associated Press

Кара Делевінь / © Associated Press

Кара Делевінь / © Associated Press

Кара Делевінь / © Associated Press

Кара Делевінь / © Associated Press

Кара Делевінь / © Getty Images

Кара Делевінь / © Getty Images

Кара Делевінь / © Getty Images

Кара Делевінь / © Getty Images

Кара Делевінь / © Getty Images

Кара Делевінь / © Getty Images

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie