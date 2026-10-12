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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
278
Час на прочитання
2 хв

У сукні-бюстьє з оголеними плечима: Скарлетт Йоганссон зачарувала яскравим аутфітом на кінофестивалі

41-річна акторка з'явилася на прем'єрі анімаційного фільму у червоному вбранні, яке підкреслило її жіночність.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Скарлетт Йоганссон

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон відвідала прем’єру анімаційного фільму «Рей Ґанн» (Ray Gunn), яка відбулася у межах 70-го Лондонського кінофестивалю BFI.

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Зірка постала на заході у червоній сукні-бюстьє міді з колекції Hermès Resort 2027. Вбрання мало відкриті плечі, цікаве драпування на грудях, яке нагадувало бант, чітку лінію на талії, прорізані кишені і розріз ззаду на спідниці.

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Лук Скарлетт доповнила червоними босоніжками Manolo Blahnik Leva на високих підборах із тонкими ремінцями, які обвивали її щиколотки. Взуття ідеально гармоніювало із сукнею, створюючи ефектний монохромний ансамбль.

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Із прикрас знаменитість обрала невеликі сережки, лаконічне золоте кольє з круглою підвіскою від Cece Jewellery і золоті каблучки. Подовжене каре Йоганссон уклала легкими недбалими хвилями з проділом посередині. Вона зробила ніжний макіяж у природних відтінках.

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

На «червоній» доріжці Скарлетт багато усміхалася та охоче позувала фотографам.

Також акторка зробила спільні світлини з директоркою Лондонського кінофестивалю Крісті Метісон, колегою-актором Семом Роквеллом, режисером стрічки Бредом Бердом та композитором Майклом Джаккіно.

Скарлетт Йоганссон і Сем Роквелл / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон і Сем Роквелл / © Associated Press

Крісті Метісон, Сем Роквелл, Скарлетт Йоганссон, Бред Берд і Майкл Джаккіно / © Associated Press

Крісті Метісон, Сем Роквелл, Скарлетт Йоганссон, Бред Берд і Майкл Джаккіно / © Associated Press

«Рей Ґанн» — це анімаційний науково-фантастичний детектив Бреда Берда, події якого розгортаються у футуристичному місті Метропія, де співіснують люди та прибульці. Приватний детектив Реймонд Ґанн, якого озвучив Сем Роквелл, розслідує загадкове вбивство.

Нагадаємо, Скарлетт Йоганссон на прем’єру фільму «Паперовий тигр» (Paper Tiger) у межах Лондонського кінофестивалю BFI прийшла у довгій червоній сукні від Prada.

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