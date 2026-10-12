У сукні-бюстьє з оголеними плечима: Скарлетт Йоганссон зачарувала яскравим аутфітом на кінофестивалі

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

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Скарлетт Йоганссон відвідала прем’єру анімаційного фільму «Рей Ґанн» (Ray Gunn), яка відбулася у межах 70-го Лондонського кінофестивалю BFI.

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Зірка постала на заході у червоній сукні-бюстьє міді з колекції Hermès Resort 2027. Вбрання мало відкриті плечі, цікаве драпування на грудях, яке нагадувало бант, чітку лінію на талії, прорізані кишені і розріз ззаду на спідниці.

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Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Лук Скарлетт доповнила червоними босоніжками Manolo Blahnik Leva на високих підборах із тонкими ремінцями, які обвивали її щиколотки. Взуття ідеально гармоніювало із сукнею, створюючи ефектний монохромний ансамбль.

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Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Із прикрас знаменитість обрала невеликі сережки, лаконічне золоте кольє з круглою підвіскою від Cece Jewellery і золоті каблучки. Подовжене каре Йоганссон уклала легкими недбалими хвилями з проділом посередині. Вона зробила ніжний макіяж у природних відтінках.

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

На «червоній» доріжці Скарлетт багато усміхалася та охоче позувала фотографам.

Також акторка зробила спільні світлини з директоркою Лондонського кінофестивалю Крісті Метісон, колегою-актором Семом Роквеллом, режисером стрічки Бредом Бердом та композитором Майклом Джаккіно.

Скарлетт Йоганссон і Сем Роквелл / © Associated Press

Крісті Метісон, Сем Роквелл, Скарлетт Йоганссон, Бред Берд і Майкл Джаккіно / © Associated Press

«Рей Ґанн» — це анімаційний науково-фантастичний детектив Бреда Берда, події якого розгортаються у футуристичному місті Метропія, де співіснують люди та прибульці. Приватний детектив Реймонд Ґанн, якого озвучив Сем Роквелл, розслідує загадкове вбивство.

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Нагадаємо, Скарлетт Йоганссон на прем’єру фільму «Паперовий тигр» (Paper Tiger) у межах Лондонського кінофестивалю BFI прийшла у довгій червоній сукні від Prada.

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