У сукні-бюст'є і плащі-накидці кольору шампанського: Аня Тейлор-Джой на червоній доріжці

Акторка прийшла на кінопремію у вбранні від Schiaparelli.
Аня Тейлор-Джой відвідала церемонію вручення нагород премії BAFTA, яка відбулася у Королівському фестивальному залі у лондонському Саутбенк Центрі.
На червоній доріжці акторка з'явилася у досить цікавому образі з кутюрної колекції бренду Schiaparelli. На ній була коротка оксамитова сукня-бюст'є, прикрашена чотирма бантами, кольору шампанського. Вбрання ідеально підкреслило струнку фігуру і ноги зірки.
Зверху Аня одягла об'ємний плащ-накидку такого самого кольору і скомбінувала його з босоніжками зі стразами і на шпильках.
Аутфіт Тейлор-Джой доповнила гарним золотим кольє на шиї, браслетами і каблучками на руках, хвилястим укладанням, макіяжем із акцентом на коричневій помаді.
Нагадаємо, на премію "Золотий глобус" Аня прийшла у костюмі лимонного кольору від Christian Dior, який складався із топа-бандо і спідниці максі із зав'язкою.
Читайте також: