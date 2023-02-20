У сукні-бюст'є і плащі-накидці кольору шампанського: Аня Тейлор-Джой на червоній доріжці

Акторка прийшла на кінопремію у вбранні від Schiaparelli.

Аня Тейлор-Джой відвідала церемонію вручення нагород премії BAFTA, яка відбулася у Королівському фестивальному залі у лондонському Саутбенк Центрі.

На червоній доріжці акторка з'явилася у досить цікавому образі з кутюрної колекції бренду Schiaparelli. На ній була коротка оксамитова сукня-бюст'є, прикрашена чотирма бантами, кольору шампанського. Вбрання ідеально підкреслило струнку фігуру і ноги зірки.

Аня Тейлор-Джой / Фото: Associated Press

Зверху Аня одягла об'ємний плащ-накидку такого самого кольору і скомбінувала його з босоніжками зі стразами і на шпильках.

Аня Тейлор-Джой / Фото: Getty Images

Аутфіт Тейлор-Джой доповнила гарним золотим кольє на шиї, браслетами і каблучками на руках, хвилястим укладанням, макіяжем із акцентом на коричневій помаді.

Аня Тейлор-Джой / Фото: Associated Press

Нагадаємо, на премію "Золотий глобус" Аня прийшла у костюмі лимонного кольору від Christian Dior, який складався із топа-бандо і спідниці максі із зав'язкою.

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