У сукні-бюст'є та з червоною помадою: Емілія Кларк сходила на гонку "Формули-1"

Актриса відвідала гаражі команд Ferrari та McLaren.
37-річна британська акторка, широко відома всім роллю Дейєнеріс Таргарієн у серіалі "Гра престолів", — Емілія Кларк — сходила на Гран-прі Великобританії, яке пройшло 7 липня на трасі Сільверстоун у Нортгемптонширі.
На "Формулу-1" зірка прийшла у короткій сукні кольору хакі з ременем на грудях, синьому бомбері та білих туфлях. Образ Емілії доповнювали великі сонцезахисні окуляри-маска та червона помада на губах.
Кларк зайшла в гаражі гонщиків команд Ferrari та McLaren та поспілкувалася з Шарлем Леклером та Карлосом Сайнсом, а також зробила з ними спільне фото.
Не змогла акторка не приміряти захисний шолом. "У минулому житті я була гонщиком "Формули-1". Мені вдалося поспілкуватися зі справжніми людьми та їх досить гарними машинами", — написала Кларк під фото.
Ну і, звичайно, вимовила свою фірмову фразу з серіалу "Гра престолів": "Дракаріс!" — саме такою була команда для драконів відкривати вогонь.
You asked for it... #GameOfThrones @emiliaclarke https://t.co/ldKNocw4Uj pic.twitter.com/9GvnrHRTWc— McLaren (@McLarenF1) July 9, 2024
Нагадаємо, раніше Емілія Кларк отримала орден із рук принца Вільяма. стала кавалером Ордену Британської імперії під час церемонії вступу на посаду у Віндзорському замку. Її нагородили як співзасновника та піклувальника організації SameYou, яка допомагає людям відновлюватися після черепно-мозкових травм. Емілія двічі мала внутрішньочерепний крововилив.
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