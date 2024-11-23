У сукні-бюстьє і з червоною накидкою: гарна Шерон Стоун сяяла на кінофестивалі в Італії

66-річна акторка Шерон Стоун прибула до Італії, де стартував 42-й Туринський кінофестиваль. 22 листопада відбувся фотокол з нагоди відкриття червоної доріжки заходу, а також вручення нагород. Стоун отримала відзнаку Stella della Mole.

Шерон Стоун / Фото: Getty Images

Відвідала кінофестиваль Стоун у дуже гламурній сукні від модельєра Tony Ward. Вбрання-бюстьє було повністю розшите бісером, лелітками та кристалами у незвичайні візерунки. Декольте вбрання було глибоким і фігурним.

Сукню доповнювала об'ємна червона накидка у вигляді величезних квітів та туфлі бордового кольору. У вухах Шерон були сережки з діамантами, а волосся вона уклала назад.

Шерон Стоун / Фото: Getty Images

Це вбрання акторки трохи нагадавало образ Блейк Лайвлі від бренду Tamara Ralph, який вона обрала для прем'єри фільму "Пакинь, якщо кохаєш" у Нью-Йорку. Акторка з'явилася тоді в неймовірно розкішній та гламурній сукні з кутюрної колекції осінь-зима 2024. Вона була приталена, не мала бретельок, а глибоке декольте прикрашали орхідеї усипані стразами. Також акторка одягла червону накидку зі шлейфом.

Блейк Лайвлі / Фото: Associated Press

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