У сукні-бюстьє, прикрасах і з бородавками: дреґ-квін в образі потворного та елегантного гобліна з'явилася на премії "Еммі"

Червоні доріжки – це не лише вишукані сукні, найкращі макіяжі та зачіски, а й можливість втілити в реальність свої найепатажніші ідеї, що і зробила наша героїня – драґ-квін, ексучасниця 15-го сезону реалітішоу RuPaul's Drag Race – принцеса Поппі.

Вона з'явилася на церемонії нагородження премії Emmy Awards у жахливо гарному образі гобліна і одразу ж опинилася в центрі уваги всіх присутніх.

Принцеса Поппі / Фото: Associated Press

Принцеса Поппі була з ніг до голови покрита зеленою фарбою, а на голові був грим із протезами зі зморшок і бородавок. У неї були великі гострі вуха, обвислий кривий ніс, сиве рідке волосся і довжелезні гострі нігті жовтого кольору.

Принцеса Поппі / Фото: Associated Press

Драґ-квін була одягнена в зелено-золоту сукню-бюстьє із драпуванням та асиметричною спідницею зі шлейфом, створену австралійським дизайнером костюмів Бріном Мередітом.

Принцеса Поппі / Фото: Associated Press

Аутфіт принцеса Поппі доповнила прикрасами з перлами, камінням і кулоном з ініціалами PP (Princess Poppy), лаймово-зеленими мюлями на шпильках та кубічною сумкою, прикрашеною зеленим мохом, ляльковими головами у стилі панк, виряченими очима монстрів і жуками на акриловій ручці-ланцюжку.

Принцеса Поппі / Фото: Associated Press

На премії також побували й інші учасниці 15-сезону шоу RuPaul's Drag Race: Аура Маярі, Саша Колбі, Ірен Дюбуа, Люкс Нуар Лондон, Малайзія, Робін Фірс, Бебідол Фокс, Джакс, Марсія Марсія Марсія, TikTok близнючки Шугар і Спайс та інші.

Принцеса Поппі та інші ексучасниці шоу RuPaul's Drag Race / Фото: Associated Press

Про те, як у принцеси Поппі виникла ідея такого образу, вона розповіла виданню Paper:

"Ну, коли мене запросили на "Еммі", я не займалася спортом від квітня, коли після участі в реаліті шоу вирішила зникнути з медіапростору. Я відмовилася від усіх своїх матеріальних надбань. Тож мені насправді нічого було одягнути, і я вирішила, що хочу буквально й переносно потролити "Еммі". Люди думали, що я гоблін, але я збиралася бути тролем, але відчуваю, що вони в одній родині".

А ось такий вигляд принцеса Поппі має в повсякденному житті:

Принцеса Поппі / Instagram принцеси Поппі

Читайте також: