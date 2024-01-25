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У сукні-бюстьє розкішного відтінку: Дуа Ліпа сяяла на прем'єрі фільму в Лондоні

У сукні-бюстьє розкішного відтінку: Дуа Ліпа сяяла на прем'єрі фільму в Лондоні

Дуа Ліпа / Фото: Associated Press

Гламурна сукня підкреслювала тонку талію співачки та поєднувалася за кольором із новим відтінком її волосся.

Співачка Дуа Ліпа відвідала світову прем'єру шпигунського комедійного бойовика "Аргайл", знятого режисером Меттью Воном — чоловіком супермоделі Клаудії Шиффер.

Дуа Ліпа / © Associated Press
Дуа Ліпа / Фото: Associated Press

Для заходу співачка одягла розкішну та гламурну сукню-бюстьє від Модного дому Gucci. Вбрання було виконане у насиченому гранатовому відтінку і повністю розшите лелітками, талія у сукні була завужена, а декольте виконано у формі серця.

Від недавнього часу Дуа має бордовий відтінок волосся, тому сукня ідеально поєднувалася з ним за кольором. Ззаду на сукні був високий розріз. Також її стилісти зробили їй зачіску легкими хвилями та яскравий макіяж.

Дуа Ліпа / © Associated Press
Дуа Ліпа / Фото: Associated Press

Шию зірки прикрашало знамените золоте кольє від ювелірного бренду Cartier у вигляді пантери.

Дуа Ліпа / © Associated Press
Дуа Ліпа / Фото: Associated Press

Щодо взуття, то Ліпа обрала лаковані туфлі в тон до сукні на високих підборах.

Дуа Ліпа / © Associated Press
Дуа Ліпа / Фото: Associated Press

Однак раніше Дуа теж одягала сукні такого гранатового кольору на червону доріжку. Минулого тижня співачка відвідала вручення премій Critics Choice Awards 2024, яке відбулося у Санта-Моніці. Для заходу вона тоді вибрала сукню без бретелей від Prada.

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