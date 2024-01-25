У сукні-бюстьє розкішного відтінку: Дуа Ліпа сяяла на прем'єрі фільму в Лондоні

Гламурна сукня підкреслювала тонку талію співачки та поєднувалася за кольором із новим відтінком її волосся.
Співачка Дуа Ліпа відвідала світову прем'єру шпигунського комедійного бойовика "Аргайл", знятого режисером Меттью Воном — чоловіком супермоделі Клаудії Шиффер.
Для заходу співачка одягла розкішну та гламурну сукню-бюстьє від Модного дому Gucci. Вбрання було виконане у насиченому гранатовому відтінку і повністю розшите лелітками, талія у сукні була завужена, а декольте виконано у формі серця.
Від недавнього часу Дуа має бордовий відтінок волосся, тому сукня ідеально поєднувалася з ним за кольором. Ззаду на сукні був високий розріз. Також її стилісти зробили їй зачіску легкими хвилями та яскравий макіяж.
Шию зірки прикрашало знамените золоте кольє від ювелірного бренду Cartier у вигляді пантери.
Щодо взуття, то Ліпа обрала лаковані туфлі в тон до сукні на високих підборах.
Однак раніше Дуа теж одягала сукні такого гранатового кольору на червону доріжку. Минулого тижня співачка відвідала вручення премій Critics Choice Awards 2024, яке відбулося у Санта-Моніці. Для заходу вона тоді вибрала сукню без бретелей від Prada.
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