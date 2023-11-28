У сукні-бюстьє та з крокодилячою Birkin: Джорджіна Родрігес прийшла із сином на гонку "Формули-1"

У столиці ОАЕ відбулася остання гонка "Формули-1" сезону 2023 року, яку відвідали багато знаменитостей.

29-річна модель та інфлуенсер — Джорджіна Родрігес — теж не змогла пропустити популярний спортивний захід. На гонку вона прилетіла приватним літаком і в компанії свого шестирічного сина Матео.

Мама із сином позували на трибунах. Джорджина була одягнена в обтислу сукню-бюстьє, яку доповнила розкішною блакитною сумкою Hermes Birkin з крокодилячої шкіри, на плечі вона накинула блакитний джемпер, а з прикрас віддала перевагу комплекту від Van Cleef & Arpels та кільцям та браслету Cartier.

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Родрігес встигла зробити селфі з топмоделлю Наомі Кемпбелл, а її син – посидіти у синьому спорткарі.

Джорджіна Родрігес із сином на "Формулі-1" / Фото: Instagram Джорджини Родрігес

Джорджіна Родрігес із сином на "Формулі-1" / Фото: Instagram Джорджини Родрігес

Нагадаємо, Розі Гантінгтон-Вайтлі та Джейсон Стейтем теж з'явилися на "Формулі-1" в Абу-Дабі. Вони були зазнімковані під час перегонів на трибунах і просто під час прогулянки.

Джейсон Стетхем і Розі Хантінгтон-Уайтлі на "Формулі-1" в Абу-Дабі/instagram.com/jasonstatham

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