У сукні-бюстьє, яке імітувало тренч: канадська супермодель Коко Роша сяяла в Каннах

35-річна Коко Роша з'явилася серед гостей 77-го Каннського кінофестивалю у Франції. Зірка відвідала прем'єрний показ фільму "Учень", який розповідає про кар'єру скандального Дональда Трампа, перш ніж він став президентом. Дія фільму охоплюватиме 1970-80-ті роки і нібито розповідатиме, як він займався у той час нерухомістю в Нью-Йорку.

На червоній доріжці Коко позувала в кутюрному вбранні від Robert Wun із колекції весна-літо 2024.

Сукня була виконана в ніжному кремовому відтінку та підкреслювала фігуру моделі. Верхня частина вбрання була з декольте-серцем і без бретельок, а нижня – у вигляді тренча, який спустили на стегна.

Коко Роша / Фото: Associated Press

Також цікавою деталлю образу були рукави, які одягалися окремо. Вони теж були оформлені у вигляді рукавів тренчу, але й мали довгі манжети. Образ Коко доповнювала висока зачіска, дуже яскравий макіяж, а також прикраси з діамантами та сапфірами.

Коко Роша / Фото: Associated Press

Вбрання Коко нагадало нам сукню іншої зірки — моделі Джіджі Хадід, яку та одягла на Met Gala 2024. Її вбрання створив бренд Thom Browne.

Джіджі Хадід на Met Gala 2024 / Фото: Associated Press

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