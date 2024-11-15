У сукні-бюстьє з баскою: Аріана Гранде продемонструвала вбрання від Louis Vuitton на прем'єрі

У Нью-Йорку відбувся прем'єрний показ фільму "Wicked: Чародійка", заснованого на мюзиклі "Зла", який багато років показували на Бродвеї.

Гостею заходу стала 31-річна акторка та співачка Аріана Гранде, яка у цьому проєкті зіграла одну з головних ролей.

Аріана Гранде / Фото: Associated Press

На заході Аріана з'явилася в рожевій сукні від Модного дому Louis Vuitton.

Образ Гранде доповнила туфлями в тон вбрання та прикрасами від Lorraine Schwartz з камінням. Волосся дівчина уклала у високу гладку зачіску та зробила ніжний макіяж.

Аріана Гранде / Фото: Associated Press

В українському прокаті показ фільму стартує 21 листопада.

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