У сукні-бюстьє з бісером: Сальма Гаєк відвідала світську вечерю з чоловіком-мільярдером

Вона одягла вбрання улюбленого фасону та бренду.
58-річна Сальма Гаєк разом зі своїм чоловіком-мільярдером Франсуа-Анрі Піно відвідала третю щорічну вечерю "Турбота про жінок", організовану фондом Kering. Захід відбувся у Нью-Йорку, а Гаєк позувала перед фотографами у розкішному та дорогому вбранні.
На відомій акторці була сукня в її улюбленому стилі — приталене вбрання-бюстьє темного кольору, без бретельок, яке підкреслювало її талію та груди.
Сукня Сальми була від бренду Balenciaga і вона насправді виготовлена з бежевої тканини, поверх якої була вишивка чорним бісером. Своє незвичайне вбрання вона носила у поєднанні з прикрасою-коміром, а також зробила високу вечірню зачіску, одягла кілька ювелірних виробів та зробила яскравий макіяж із червоною помадою на губах.
Ця поява на публіці сталася буквально наступного дня після того, як Сальма Гаєк позувала перед фотографами з Анджеліною Джолі на червоній доріжці Міжнародного кінофестивалю в Торонто.
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