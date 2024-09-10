У сукні-бюстьє з бісером: Сальма Гаєк відвідала світську вечерю з чоловіком-мільярдером

58-річна Сальма Гаєк разом зі своїм чоловіком-мільярдером Франсуа-Анрі Піно відвідала третю щорічну вечерю "Турбота про жінок", організовану фондом Kering. Захід відбувся у Нью-Йорку, а Гаєк позувала перед фотографами у розкішному та дорогому вбранні.

Сальма Гаєк з чоловіком Франсуа-Анрі Піно / Фото: Associated Press

На відомій акторці була сукня в її улюбленому стилі — приталене вбрання-бюстьє темного кольору, без бретельок, яке підкреслювало її талію та груди.

Сукня Сальми була від бренду Balenciaga і вона насправді виготовлена з бежевої тканини, поверх якої була вишивка чорним бісером. Своє незвичайне вбрання вона носила у поєднанні з прикрасою-коміром, а також зробила високу вечірню зачіску, одягла кілька ювелірних виробів та зробила яскравий макіяж із червоною помадою на губах.

Сальма Гаєк / Фото: Associated Press

Ця поява на публіці сталася буквально наступного дня після того, як Сальма Гаєк позувала перед фотографами з Анджеліною Джолі на червоній доріжці Міжнародного кінофестивалю в Торонто.

Анджеліна Джолі та Сальма Гаєк / Фото: Associated Press

Сальма Гаєк / Фото: Getty Images

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