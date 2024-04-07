У сукні-бюстьє з ременем: Зендея відвідала прем'єру фільму в розкішному вбранні від Louis Vuitton

Для заходу вона обрала ніжне вбрання зі шлейфом.

27-річна Зендея відвідала прем'єру фільму "Суперники", в якому виконала головну роль, у Парижі. Захід відбувся 6 квітня, а на килимовій доріжці зірка позувала у вбранні від французького Модного дому Louis Vuitton.

Її сукня мала трохи прозору легку спідницю зі шлейфом, зроблену з шовку, а у верхній частині вбрання було виконане із щільної білої тканини, мало декольте-серце.

Талію Зендеї також прикрашав широкий пояс білого кольору, але пряжки в нього не було. Також вона одягла діаманти від Bulgari та білі туфлі на підборах.

Зендея / Фото: Getty Images

Акторка також змінила колір волосся та стала білявкою. Зачіска в неї цього разу була лаконічною — вона просто розпустила волосся і заправила його за вуха.

Зендея / Фото: Getty Images

Вперше із новим відтінком волосся Зендея з'явилася на прем'єрі фільму в Австралії. Її персональний стиліст Лоу Роуч підібрав тоді для заходу гламурну зелену сукню від бренду Loewe, розроблену дизайнером Джонатаном Андерсоном. Вбрання мало глибоке декольте, тонкі бретельки, відкриту спину і аплікацію стразами у вигляді тенісиста.

Зендея / Фото: Getty Images

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