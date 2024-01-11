У сукні-бюстьє з величезними 3D трояндами: Розамунд Пайк відвідала світський захід

Сукня була романтичною і привертала увагу незвичайним дизайном.
Квіти у вечірньому вбранні продовжують залишатися трендом, що вкотре підтвердила акторка Розамунд Пайк. Вона відвідала церемонію вручення нагород Governors Awards у Лос-Анджелесі у образі від брендом Erdem. Сукня є частиною колекції осінь-зима 2024 року.
Особливість цієї сукні-бюстьє у тому, що вона повністю складається з великих 3D троянд, зроблених та пофарбованих вручну. У ній використано кілька відтінків: кораловий, рожевий та бордовий.
Також сукня має досить глибоке декольте та спідницю-тюльпан до підлоги. Образ акторка доповнила лаконічною зачіскою з розпущеним і трохи підкрученим волоссям, а також великими сережками з яскраво-рожевим камінням.
Цей її вихід у світ відбувся після того, як Розамунд з'явилася на "Золотому глобусі". Тоді знаменитість здивувала образом, оскільки закрила обличчя чорною вуаллю.
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