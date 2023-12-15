У сукні-бюстьє зі срібним подолом: красива Іванка Трамп на вечірці у Лас-Вегасі

Донька колишнього президента США Дональда Трампа вмйшла в світ в елегантному образі.
42-річна Іванка Трамп показала в Instagram серію знімків із вечірки у Лас-Вегасі, присвяченій відкриттю фешенебельного готелю з казино.
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Для вечірнього виходу вона підібрала гарний елегантний образ, що складався з сукні-бюстьє до підлоги від Monique Lhuillier з оксамитовим верхом та срібною спідницею, що переливалася, як луска, під світлом софітів. Свій образ вона доповнила чорним прямокутним клатчем та макіяж з червоною помадою.
На заході були присутні багато зірок, серед яких була і Кім Кардашян – Іванка навіть зробила з нею фото. А завершився вечір виступом Джастіна Тімберлейка.
Нагадаємо, раніше Іванка Трамп показала нового домашнього улюбленця – її родина взяла собаку із притулку.
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