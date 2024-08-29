У сукні-бюстьє зі стразами: елегантна Ізабель Гулар на червоній доріжці Венеційського кінофестивалю

Сукня була креативного дизайну і дуже йшла зірці.

39-річна бразильська топмодель та колишній "янгол" Victoria's Secret — Ізабель Гулар — вже традиційно вийшла на червону доріжку Венеційського кінофестивалю. Захід щорічно проводиться на острові Лідо, а модель є незмінною його гостею.

У день відкриття вона вийшла на червону доріжку перед прем'єрою фільму "Бітлджюс Бітлджюс", режисером якого є Тім Бертон. Вона одягла чорну сукню-бюстьє від бренду Ermanno Scervino.

Вбрання було досить оригінального дизайну, адже в зоні грудей і на талії його прикрашали невеликі складки, а ось нижня спідниця була напівпрозорою і з розсипом стразів.

Ізабель Гулар / Фото: Associated Press

Ізабель доповнила вбрання зачіскою з проділом, вечірнім макіяжем у коричневій гамі, а також прикрасами з діамантами – чокером на шиї та сережками-цвяшками у вухах.

Ізабель Гулар / Фото: Associated Press

Очільницею журі цього року стала 71-річна французька акторка Ізабель Юппер. Також зазначимо, що цього року у Венеції покажуть і український документальний фільм "Пісні землі, що повільно горить" режисерки Ольги Журби у програмі Non-Fiction.

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