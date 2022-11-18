У сукні Celine та босоніжках: Кая Гербер на світському вечорі в Лос-Анджелесі

21-річна модель сяяла на доріжці в елегантній чорній сукні міді від Celine з одним рукавом і доповнила її чорними лаконічними босоніжками на підборах.

Каштанове волосся моделі було розпущене і накручене красивими локонами, у макіяжі дівчина зробила акцент трохи на очах, намалювавши стрілки і трохи підкресливши вії, а також нафарбувала губи яскравішою помадою та олівцем.

На заході Кая була без свого 31-річного бойфренда, актора Остіна Батлера.

Кая Гербер / Фото: Getty Images

Минулого разу ми бачили Каю під час галавечірки Американської кіноакадемії, тоді для заходу Гербер обрала чорно-фіолетову сукню від французького бренду Alaïa з колекції весна-літо 2023 року.

Кая Гербер / Фото: Associated Press

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