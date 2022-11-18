Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У сукні Celine та босоніжках: Кая Гербер на світському вечорі в Лос-Анджелесі

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
Перегляди
497
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У сукні Celine та босоніжках: Кая Гербер на світському вечорі в Лос-Анджелесі

Кая Гербер / Фото: Getty Images

Дочка Сінді Кроуфорд – Кая Гербер – відвідала вчора благодійний галаконцерт A Sense of Home у Лос-Анджелесі.

21-річна модель сяяла на доріжці в елегантній чорній сукні міді від Celine з одним рукавом і доповнила її чорними лаконічними босоніжками на підборах.

Каштанове волосся моделі було розпущене і накручене красивими локонами, у макіяжі дівчина зробила акцент трохи на очах, намалювавши стрілки і трохи підкресливши вії, а також нафарбувала губи яскравішою помадою та олівцем.

На заході Кая була без свого 31-річного бойфренда, актора Остіна Батлера.

Кая Гербер / © Getty Images
Кая Гербер / Фото: Getty Images

Минулого разу ми бачили Каю під час галавечірки Американської кіноакадемії, тоді для заходу Гербер обрала чорно-фіолетову сукню від французького бренду Alaïa з колекції весна-літо 2023 року.

Кая Гербер / © Associated Press
Кая Гербер / Фото: Associated Press

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
497
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація