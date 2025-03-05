У сукні Chanel та обіймах чоловіка: Кіра Найтлі на Тижні моди в Парижі

Кіра та її чоловік Джеймс Райтон відвідали урочистий захід Le Grand Diner du Louvre під час Тижня жіночої моди сезону осінь-зима 2025-2026 у Парижі.

Кіра Найтлі та Джеймс Райтон / Фото: Associated Press

39-річна Найтлі прибула на світський вечір у кутюрній сукні від Дому Chanel із пишною спідницею та фатиновим декором на талії. На шиї у Кіри було золоте кольє з камінням, волосся вона розпустила, зробивши легке недбале укладання, а в макіяжі підкреслила очі і трохи губи. Також у вухах у зірки були сережки-висячки з камінням.

Кіра Найтлі / Фото: Associated Press

Джеймс Райтон був у чорному смокінгу, білій сорочці та з чорною краваткою-метеликом. Пара позувала в обіймах одне одного перед камерами фотографів, що зібралися.

Кіра Найтлі та Джеймс Райтон / Фото: Associated Press

Нагадаємо, нещодавно Кіра відвідувала показ бренду Tod's, який відбувся у рамках Тижня моди у Мілані.

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