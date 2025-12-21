ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
90
Час на прочитання
1 хв

У сукні Christian Dior і золотих босоніжках: модель в ефектному образі сходила на шоу

28-річна Брукс Нейдер мала стрункий і гарний вигляд.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Брукс Нейдер

Брукс Нейдер / © Getty Images

До об’єктивів папараці у Нью-Йорку потрапила американська модель Брукс Нейдер, яка йшла на шоу «Watch What Happens Live».

Дівчина мала ефектний вигляд у чорній асиметричній сукні від Christian Dior, яка чудово підкреслила її струнку фігуру. Вбрання мало золотисту застібку-блискавку, розріз, квадратний виріз і фірмову золоту фурнітуру бренду «CD» на бретельках.

Брукс Нейдер / © Getty Images

Брукс Нейдер / © Getty Images

Аутфіт Нейдер доповнила золотими босоніжками на шпильках. Вона зробила укладання з локонами, макіяж із рожевими рум’янами, довгими віями і бежевою помадою, червоний манікюр і молочний педикюр.

Дата публікації
Кількість переглядів
90
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie