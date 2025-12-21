- Дата публікації
У сукні Christian Dior і золотих босоніжках: модель в ефектному образі сходила на шоу
28-річна Брукс Нейдер мала стрункий і гарний вигляд.
До об’єктивів папараці у Нью-Йорку потрапила американська модель Брукс Нейдер, яка йшла на шоу «Watch What Happens Live».
Дівчина мала ефектний вигляд у чорній асиметричній сукні від Christian Dior, яка чудово підкреслила її струнку фігуру. Вбрання мало золотисту застібку-блискавку, розріз, квадратний виріз і фірмову золоту фурнітуру бренду «CD» на бретельках.
Аутфіт Нейдер доповнила золотими босоніжками на шпильках. Вона зробила укладання з локонами, макіяж із рожевими рум’янами, довгими віями і бежевою помадою, червоний манікюр і молочний педикюр.