У сукні Christian Dior з оголеною спиною: Аня Тейлор-Джой у ніжному образі позувала на премії

Аня Тейлор-Джой на червоній доріжці церемонії вручення премій "Золотий глобус" у Лос-Анджелесі продемонструвала ніжний аутфіт.

Білявка постала у шовковій блідо-рожевій архівній сукні від Christian Dior. Вбрання у білизняному стилі мало тонкі бретельки, пікантне декольте та оголену спину.

Аня Тейлор-Джой / Фото: Associated Press

Лук вона доповнила шаллю в тон з квітковим принтом і торочкою, а також ніжно-рожевими туфлями Jimmy Choo.

Аня Тейлор-Джой / Фото: Associated Press

Тейлор-Джой зробила гладкий пучок, ніжний макіяж, нюдовий манікюр і завершила образ красивими прикрасами Tiffany & Co.: діамантовими сережками-цвяшками, розкішним кольє у вигляді квітів і браслетом із цього комплекту.

Аня Тейлор-Джой / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Аня Тейлор-Джой у прозорому в'язаному вбранні відвідала показ бренду Dior.

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