У сукні з декольте-серцем: 59-річна Сальма Гаєк з’явилася на благодійній вечері

На цьому заході оскароносна акторка з’являється щорічно.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Сальма Гаєк

Сальма Гаєк / © Associated Press

У межах Тижня моди в Нью-Йорку відбулася щорічна галавечеря компанії Kering. Мета такого VIP-заходу — зібрати кошти на підтримку організацій, які борються з гендерним насильством щодо жінок.

На благодійній вечері вже традиційно збираються голлівудські зірки та інші селебріті. Серед почесних гостей, як завжди, була Сальма Гаєк — дружина французького мільярдера Франсуа-Анрі Піно, який є очільником і головним виконавчим директором компанії Kering. Пара позувала для фото обійнявшись.

Сальма Гаєк із чоловіком / © Associated Press

Сальма Гаєк із чоловіком / © Associated Press

Цього разу Сальма одягла чорну сукню від Balenciaga, яка нагадувала жакет, підкреслювала груди завдяки декольте-серцю, а також мала накладні кишені, ґудзики і розріз на спідниці.

Сальма Гаєк / © Associated Press

Сальма Гаєк / © Associated Press

Вечірній образ вона доповнила невеликою чорною сумкою, діамантовими сережками і взуттям на високій платформі. Волосся Гаєк зібрала в зачіску з високим хвостом.

Сальма Гаєк / © Associated Press

Сальма Гаєк / © Associated Press

У світ Сальма вийшла після того, як відсвяткувала свій 59-й день народження. У своєму Instagram вона показала, як провела особливий день на розкішній яхті з коктейлем «Апероль».

«59 кіл навколо Сонця, а я все ще танцюю. Будьте здорові і дякую за любов», — написала акторка.

Сальма Гаєк святкує день народження

Сальма Гаєк святкує день народження

Також на честь дня народження акторки ми згадували її п’ять культових образів, у яких вона з’являлася на заходах.

