У сукні з декольте-серцем: 59-річна Сальма Гаєк з’явилася на благодійній вечері

У межах Тижня моди в Нью-Йорку відбулася щорічна галавечеря компанії Kering. Мета такого VIP-заходу — зібрати кошти на підтримку організацій, які борються з гендерним насильством щодо жінок.
На благодійній вечері вже традиційно збираються голлівудські зірки та інші селебріті. Серед почесних гостей, як завжди, була Сальма Гаєк — дружина французького мільярдера Франсуа-Анрі Піно, який є очільником і головним виконавчим директором компанії Kering. Пара позувала для фото обійнявшись.
Цього разу Сальма одягла чорну сукню від Balenciaga, яка нагадувала жакет, підкреслювала груди завдяки декольте-серцю, а також мала накладні кишені, ґудзики і розріз на спідниці.
Вечірній образ вона доповнила невеликою чорною сумкою, діамантовими сережками і взуттям на високій платформі. Волосся Гаєк зібрала в зачіску з високим хвостом.