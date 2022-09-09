У сукні Dolce & Gabbana з пікантним декольте: Моніка Беллуччі в елегантному образі сяяла у Венеції

Неймовірна Моніка Беллуччі відвідала Венеційський кінофестиваль. Там вона представила фільм режисера Паоло Вірці "Посуха", у якому зіграла головну роль.

На червоній доріжці італійська красуня постала у вбранні улюбленого кольору – у чорній елегантній сукні до підлоги від Dolce & Gabbana зі шлейфом та пікантним декольте. Вбрання ідеально підкреслило її сексуальну фігуру.

Моніка Беллуччі / Фото: Getty Images

Шию Моніка прикрасила розкішним діамантовим кольє Cartier. У руці вона тримала чорний клатч, інкрустований стразами.

Моніка Беллуччі / Фото: Getty Images

Укладання з локонами і вечірній макіяж завершили ефектний аутфіт Беллуччі, яка завжди має прекрасний вигляд.

А на фотоколі стрічки акторка постала у синьо-білій напівпрозорій блузці з опущеною лінією плечей, чорному бюстгальтері, чорних прямих штанях і чорних босоніжках на високій платформі і підборах. На шиї у неї був золотий кулон на ланцюжку.

Моніка Беллуччі / Фото: Associated Press

Моніка Беллуччі / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Беллуччі обожнює чорний колір, тому вона майже завжди виходить у світ в образах total black. Приміром, на Туринському кінофестивалю акторка продемонструвала розкішний образ у чорній сукні з квадратним вирізом на декольте, золотою прикрасою на шиї, світлим манікюром і з кількома каблучками на пальцях.

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