У сукні дуже модного кольору та з торочкою: акторка Рейчел Зеглер на прем'єрі фільму

Сукня була оригінального дизайну та вдало підкреслювала її фігуру.

23-річна акторка Рейчел Зеглер відвідала спеціальний показ фільму "Y2K" у Нью-Йорку. Дівчина з'явилася на цьому заході в приголомшливій мінісукні наймоднішого кольору 2024 року — бордовій.

Це було вбрання від бренду Wiederhoeft і, ймовірно, створено за індивідуальним замовленням. Верхня частина сукні являла собою корсетний шовковий топ з тонкими бретельками, а ось спідниця була зроблена у вигляді торочки з намистинами.

Рейчел носила сукню із чорними туфлями від Kurt Geiger, а також прикрасами від Rosario Navia. Макіяж у неї на обличчі був у тон її сукні.

Рейчел Зеглер / Фото: Associated Press

Це вбрання дівчини дуже схоже на те, яке в 90-х носила принцеса Діана. У мінісукні такого ж кольору вона прибула на світський захід. Але ось тільки її сукня була від Модного дому Valentino.

Принцеса Діана / Фото: Getty Images

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