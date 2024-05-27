У сукні ElieSaab зі спокусливим декольте і воланами: красива Віола Девіс на Лазуровому узбережжі

Американська акторка, володарка "Оскара" Віола Девіс відвідала вечірку бренду Chopard у межах Каннського кінофестивалю.

Для своєї появи вона обрала елегантну сукню жовтого відтінку від бренду ElieSaab із довгими та широкими рукавами. Вбрання мало спокусливе декольте, драпування на топі та об'ємні волани на плечах.

Віола Девіс / Фото: Getty Images

У Девіс була перука з локонами, макіяж із накладними пишними віями і довгі квіткові зелено-фіолетові сережки.

Нагадаємо, Віола Девіс на церемонії вручення нагород 34-го щорічного Міжнародного кінофестивалю в Палм-Спрінгсі з'явилася у яскравому аутфіті. На ній була довга блакитна сукня з червоною облямівкою і V-подібним вирізом від бренду Tory Burch.

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