У сукні-феніксі: "Міс Всесвіт-2023" Ангеліна Усанова показала перший образ у півфіналі конкурсу

"Міс Всесвіт Україна-2023" Ангеліна Усанова продемонтувала свій перший образ у півфіналі конкурсу, що відбувається у Сальвадорі. Модель продефілювала подіумом у вечірній сукні незвичайного дизайну. Її створив відомий нідерландський модельєр Іріс ван Герпен. Вбрання отримало назву Phoenix Rising і є дуже символічним.

"Україна, яку хотіли знищити і спалити, повстає з попелу, як птах Фенікс, і відроджується у повній свободі, справжній незалежності та красі", – такий меседж вкладає Ангеліна Усанова у свій вихід у цій вечірній сукні.

"Міс Україна Всесвіт" Ангеліна Усанова / Фото: Getty Images

На сторінці в Instagram моделі говориться, що ця сукня була створена для колекції Carte Blanche, що означає "чистий лист", "біла карта", але дизайнер вкладає в цю назву значення "повна свобода". Сукні цієї колекції зображають хоробрість і вшановують жіноче право на красу.

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