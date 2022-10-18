У сукні-футлярі шоколадного відтінку: Різ Візерспун на презентації серіалу від Netflix

Незабаром на нас чекає ще один серіал. На його презентацію знаменитість прийшла у лаконічному образі.

Акторка з'явилася на червоній доріжці у Лос-Анджелесі 17 жовтня, щоб презентувати публіці новий мінісеріал "З нуля". Однак у цій історії ми її не побачимо, оскільки Різ виступила лише виконавчим продюсером серіалу.

Різ Візерспун та її колега — кінопродюсерка Лорен Леві Нойстедтер / Фото: Getty Images

На заході знаменитість позувала перед фотографами у досить лаконічному образі – коричневій сукні-футлярі із сітчастою вставкою на декольте. Її образ доповнили коричневі туфлі-човники та кілька золотих прикрас.

Головну роль у серіалі "З нуля" виконала акторка Зої Салдана, добре відома публіці за фільмами "Аватар" та "Вартові галактики". Про те, що вона зніметься у цьому шоу, було відомо ще 2019 року. Серіал складатиметься з восьми епізодів та розповість історію художниці, яка зустрічає італійського кухаря. У серіалі нам покажуть історію кохання, втрати, стійкості та надії.

Це не єдиний проєкт продюсерської компанії Уізерспун Hello Sunshine. У переліку їхніх проєктів фільми: "Зникла", "Дика", "Там, де раки співають". А також серіали: "Велика маленька брехня", "Ранкове шоу" та "Усюди жевріють пожежі".

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