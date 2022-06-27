У сукні-футлярі та на підборах: супермодель Гайді Клум з'явилася на Таймс-Сквер

У сукні-футлярі та на підборах: супермодель Гайді Клум з'явилася на Таймс-Сквер

Знаменита німецька модель та телеведуча Гайді Клум продемонструвала ефектний образ у Нью-Йорку.

49-річна знаменитість з'явилася у маленькій чорній сукні-футлярі з ефектними шнурівками та декольте у формі серця. Образ моделі доповнив гарний макіяж, трохи недбале укладання, яке каскадом спадало на її плечі, і чорні туфлі-човники.

Гайді Клум / Фото: Getty Images

У такому луку Гайді з'явилася на щорічній міжнародній конференції NFT.NYC. присвяченій криптомистецтву. Там обрали 220 робіт цифрових художників у всьому світі, які показують на LED-екранах на Таймс-Сквер. Серед них були й малюнки трьох українців – художників Пилипа Капустіна, Євгена Самученка та Аліни Коломійченко.

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