У сукні Gucci з оригінальними бретельками: Олівія Родріго сяяла на заході

Олівія Родріго / © Associated Press

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Молода співачка Олівія Родріго зазвичай не є шанувальницею вбрання, яке аж надто багато демонструє публіці, проте любить підкреслювати декольте. Ймовірно, саме тому вона обрала ніжну білу сукню від Gucci з глибоким вирізом спереду, яка також була прикрашена незвичайними бретельками, з’єднаними сріблястою гламурною деталлю на грудях.

Олівія Родріго / © Associated Press

Цей образ вона доповнила прикрасами, серед яких можна було побачити вироби від бренду Anita Ko. Особливої уваги варто приділити макіяжу дівчини, адже він був ніжним та романтичним.

Олівія Родріго / © Associated Press

На заході з нею також позувала співачка Лілі Аллен, яка була дуже худою. Щоб підкреслити свою «нову» фігуру, вона одягла топ, який демонстрував живіт, а також спідницю із заниженою талією. Схоже, що співачка скористалася «чудодійним» препаратом для схуднення.

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Олівія Родріго і Лілі Аллен / © Associated Press

Олівія Родріго / © Getty Images Олівія Родріго / © Getty Images Олівія Родріго / © Getty Images Олівія Родріго / © Getty Images Олівія Родріго / © Getty Images