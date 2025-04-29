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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
25
Час на прочитання
1 хв

У сукні Gucci з оригінальними бретельками: Олівія Родріго сяяла на заході

Співачка відвідала галавечір у Нью-Йорку.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Олівія Родріго

Олівія Родріго / © Associated Press

Молода співачка Олівія Родріго зазвичай не є шанувальницею вбрання, яке аж надто багато демонструє публіці, проте любить підкреслювати декольте. Ймовірно, саме тому вона обрала ніжну білу сукню від Gucci з глибоким вирізом спереду, яка також була прикрашена незвичайними бретельками, з’єднаними сріблястою гламурною деталлю на грудях.

Олівія Родріго / © Associated Press

Олівія Родріго / © Associated Press

Цей образ вона доповнила прикрасами, серед яких можна було побачити вироби від бренду Anita Ko. Особливої уваги варто приділити макіяжу дівчини, адже він був ніжним та романтичним.

Олівія Родріго / © Associated Press

Олівія Родріго / © Associated Press

На заході з нею також позувала співачка Лілі Аллен, яка була дуже худою. Щоб підкреслити свою «нову» фігуру, вона одягла топ, який демонстрував живіт, а також спідницю із заниженою талією. Схоже, що співачка скористалася «чудодійним» препаратом для схуднення.

Олівія Родріго і Лілі Аллен / © Associated Press

Олівія Родріго і Лілі Аллен / © Associated Press

Олівія Родріго / © Getty Images

Олівія Родріго / © Getty Images

Олівія Родріго / © Getty Images

Олівія Родріго / © Getty Images

Олівія Родріго / © Getty Images

Олівія Родріго / © Getty Images

Олівія Родріго / © Getty Images

Олівія Родріго / © Getty Images

Олівія Родріго / © Getty Images

Олівія Родріго / © Getty Images

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Дата публікації
Кількість переглядів
25
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