У сукні Gucci з пікантним декольте: Джессіка Честейн на кінофестивалі в Римі

У сукні Gucci з пікантним декольте: Джессіка Честейн на кінофестивалі в Римі

Джессіка Честейн приїхала на 16-й Rome Film Fest 2021, який триває в столиці Італії.

На фестивалі Честейн представляла фільму "Очі Теммі Фей", в якому вона виконала головну роль — американської телезірки 70-80-х Теммі Фей. На фотоколі акторка з'явилася в красивому синьому атласному костюмі, що складався з двобортного жакета та плісованої спідниці-міді. Під жакетом у зірки був чорний кроптоп від Eres, а взута Джессіка була в чорні туфлі-човники на високих підборах. Довге руде волосся акторка розпустила і зробила макіяж в теплих відтінках.

Джессіка Честейн / Associated Press

На червоній доріжці знаменитість з'явилася в розкішній сукні, зшитій на замовлення Gucci. Вбрання складалося з топа з глибоким вирізом на декольте блакитного відтінку, прикрашеного стразами і червоної спідниці в підлогу, розшитій також блискучими каменями і стразами.

Джессіка Честейн / Associated Press

Розкішний аутфіт Честейн доповнила шикарним кольє на шиї з великих кольорових каменів. Для вечірнього виходу Джессіка зробила більш насичений макіяж очей і губ і мала розкішний вигляд на червоній доріжці.

Джессіка Честейн / Associated Press

Джессіка Честейн / Associated Press

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