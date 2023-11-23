У сукні і без підборів: гарна Дженніфер Лопес сходила на шопінг у романтичному образі

Дженніфер Лопес помітили фотографи, коли вона ходила на шопінг у Лос-Анджелесі. Знаменитість їздила до магазину із рослинами, ймовірно, вибрати щось для свого нового з Аффлеком будинку.

Дженіфер Лопес / Фото: Getty Images

Цього разу вбрання зірки відрізнялося від того, що на ній звикли бачити, адже Дженніфер не одягла ні високих підборів, ні обтислого одягу. На Лопес були чорні балетки, які вона поєднала із сукнею сірого кольору довжини міді. Вбрання мало широку спідницю міді з рюшами, чорні ґудзики та рукави.

Також вона одягла на очі окуляри від Dior, зробила укладання, макіяж, і завершила лук сумкою Birkin від Hermes із крокодилової шкіри.

Дженіфер Лопес / Фото: Getty Images

Новий розкішний будинок Лопес та Аффлек придбали у Беверлі-Гіллз зовсім нещодавно. Пара купила нерухомість у кредит, який планують виплачувати 30 років. У маєтку 12 спалень, а коштує він майже 61 мільйон доларів. Відомо, що вони вже переїхали і, мабуть, продовжують облаштовувати своє гніздечко.

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