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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
159
Час на прочитання
1 хв

У сукні, яка нагадувала калу: Нікола Коглан сяяла в Каннах на фестивалі

Акторка отримала премію Konbini Commitment Award за свою активістську діяльність.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Нікола Коглан

Нікола Коглан

38-річна акторка Нікола Коглан — зірка серіалу «Бріджертони» — відвідала 8-й Міжнародний фестиваль Canneseries, який відбувся у Палаці фестивалів у Каннах.

На Лазуровому узбережжі вона викликала справжній фурор, оскільки сяяла перед камерами в оригінальній сукні білого кольору та креативного дизайну.

Її вбрання було від бренду Robert Wun і пошите спеціально для цього заходу. Знімками бренд поділився у Instagram.

«Працювати з Ніколою завжди було мрією, це абсолютна честь зробити свій внесок у цей заслужений та особливий момент», — написав дизайнер.

Сукня акторки була скульптурною і мала форму, яка нагадувала квітку кали.

Образ Нікола доповнила лаконічною зачіскою, туфлями Jimmy Choo у колір вбрання.

Ескізами та іншими деталями бренд Robert Wun також поділився у соцмережі.

Також вони показали, якою квіткою надихалися під час створення цього вбрання.

Однак ця сукня трохи нагадала вбрання Кім Кардашян, яке та носила на афтепаті «Оскара», організоване виданням Vanity Fair. Телезірка обрала тоді сукню від Модного дому Balenciaga, розкішного перлового відтінку.

Кім Кардаш’ян / © Associated Press

Кім Кардаш’ян / © Associated Press

Нікола Коглан / © Getty Images

Нікола Коглан / © Getty Images

Нікола Коглан / © Associated Press

Нікола Коглан / © Associated Press

Нікола Коглан / © Getty Images

Нікола Коглан / © Getty Images

Нікола Коглан / © Getty Images

Нікола Коглан / © Getty Images

Нікола Коглан / © Associated Press

Нікола Коглан / © Associated Press

Нікола Коглан / © Associated Press

Нікола Коглан / © Associated Press

Нікола Коглан / © Associated Press

Нікола Коглан / © Associated Press

Никола Кохлан_3 / © Associated Press

© Associated Press

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Дата публікації
Кількість переглядів
159
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