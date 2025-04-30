У сукні, яка нагадувала калу: Нікола Коглан сяяла в Каннах на фестивалі

Нікола Коглан

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38-річна акторка Нікола Коглан — зірка серіалу «Бріджертони» — відвідала 8-й Міжнародний фестиваль Canneseries, який відбувся у Палаці фестивалів у Каннах.

На Лазуровому узбережжі вона викликала справжній фурор, оскільки сяяла перед камерами в оригінальній сукні білого кольору та креативного дизайну.

Її вбрання було від бренду Robert Wun і пошите спеціально для цього заходу. Знімками бренд поділився у Instagram.

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«Працювати з Ніколою завжди було мрією, це абсолютна честь зробити свій внесок у цей заслужений та особливий момент», — написав дизайнер.

Сукня акторки була скульптурною і мала форму, яка нагадувала квітку кали.

Образ Нікола доповнила лаконічною зачіскою, туфлями Jimmy Choo у колір вбрання.

Ескізами та іншими деталями бренд Robert Wun також поділився у соцмережі.

Також вони показали, якою квіткою надихалися під час створення цього вбрання.

Однак ця сукня трохи нагадала вбрання Кім Кардашян, яке та носила на афтепаті «Оскара», організоване виданням Vanity Fair. Телезірка обрала тоді сукню від Модного дому Balenciaga, розкішного перлового відтінку.

Кім Кардаш’ян / © Associated Press

Нікола Коглан / © Getty Images Нікола Коглан / © Associated Press Нікола Коглан / © Getty Images Нікола Коглан / © Getty Images Нікола Коглан / © Associated Press Нікола Коглан / © Associated Press Нікола Коглан / © Associated Press © Associated Press