ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
210
Час на прочитання
1 хв

У сукні, яку також носила Ніколь Кідман: співачка Тайла здивувала вінтажним луком

23-річна дівчина вийшла у світ у вбранні, які старше за неї.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Тайла

Тайла / © Associated Press

Південноафриканська співачка й авторка пісень Тайла, яка наробила багато галасу торік через свою сукню з піску на Met Gala, відвідала новий захід у Нью-Йорку. Вона сяяла перед фотографами на церемонії вручення премії Glamour «Жінка року 2025», яка відбулася в готелі Plaza.

Дівчина одягла вінтажну сукню від Dior, створену для бренда тодішнім його креативним директором Джоном Гальяно для колекції 1998 року. Це була пряма сукня оливково-сріблястого кольору з одним рукавом, декорованим перлинами.

Тайла / © Getty Images

Тайла / © Getty Images

Образ співачки доповнили також прикраси з перлів і ланцюжків, гламурний довгий манікюр і яскравий макіяж.

Вперше цю сукню з відомих особистостей одягла акторка Ніколь Кідман для фотосесії для Harper’s Bazaar Australia у березні 1998 року. Але образи культових особистостей Тайла повторює не вперше, адже на початку літа дівчина дещо оскандалилась, бо скопіювала образ Брітні Спірс, але заперечувала це. Річ у тім, що співачка вийшла на сцену музичного фестивалю Coachella в зеленому бюст’є, яке одягала у поєднанні з дуже короткими джинсовими шортами, оздобленими бісером та торочкою.

Тайла / © Getty Images

Тайла / © Getty Images

Брітні Спірс і Тайла / © Getty Images

Брітні Спірс і Тайла / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
210
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie