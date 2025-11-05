У сукні, яку також носила Ніколь Кідман: співачка Тайла здивувала вінтажним луком

Тайла / © Associated Press

Південноафриканська співачка й авторка пісень Тайла, яка наробила багато галасу торік через свою сукню з піску на Met Gala, відвідала новий захід у Нью-Йорку. Вона сяяла перед фотографами на церемонії вручення премії Glamour «Жінка року 2025», яка відбулася в готелі Plaza.

Дівчина одягла вінтажну сукню від Dior, створену для бренда тодішнім його креативним директором Джоном Гальяно для колекції 1998 року. Це була пряма сукня оливково-сріблястого кольору з одним рукавом, декорованим перлинами.

Тайла / © Getty Images

Образ співачки доповнили також прикраси з перлів і ланцюжків, гламурний довгий манікюр і яскравий макіяж.

Вперше цю сукню з відомих особистостей одягла акторка Ніколь Кідман для фотосесії для Harper’s Bazaar Australia у березні 1998 року. Але образи культових особистостей Тайла повторює не вперше, адже на початку літа дівчина дещо оскандалилась, бо скопіювала образ Брітні Спірс, але заперечувала це. Річ у тім, що співачка вийшла на сцену музичного фестивалю Coachella в зеленому бюст’є, яке одягала у поєднанні з дуже короткими джинсовими шортами, оздобленими бісером та торочкою.

Тайла / © Getty Images