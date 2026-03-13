ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
91
Час на прочитання
1 хв

У сукні, яку вже носила: 74-річна акторка повторила свій вишуканий образ

Зірка продемонструвала свою любов до суконь, які вже носила раніше.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Джин Смарт

Джин Смарт / © Getty Images

74-річна акторка Джин Смарт, відома багатьом за серіалом «Хитрощі» відвідала галаконцерт в Нью-Йорку. Жінка вийшла на червону доріжку у чорній довгій сукні від американського дизайнера Крістіана Сіріано.

У вбрання був елегантний виріз та приталений силует, але найпомітніша частина сукні це рюші, якими прикрашені бедра, манжети і поділ. Джин доповнила свій образ зачіскою із зібраним волоссям, клатчем та великими чорними сережками у вухах.

Джин Смарт 2026 року / © Getty Images

Однак ця сукня зовсім не новинка у гардеробі зірки. Річ у тім, що Джин одягала це ж вбрання на вечірку Vanity Fair 2022 року. Образ тоді був доповнений сатиновим клатчем та сережками з діамантами і смарагдами.

Джин Смарт 2022 року / © Associated Press

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про інших акторок, які носять свої дизайнерські сукні повторно.

Дата публікації
Кількість переглядів
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie