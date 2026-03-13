У сукні, яку вже носила: 74-річна акторка повторила свій вишуканий образ
Зірка продемонструвала свою любов до суконь, які вже носила раніше.
74-річна акторка Джин Смарт, відома багатьом за серіалом «Хитрощі» відвідала галаконцерт в Нью-Йорку. Жінка вийшла на червону доріжку у чорній довгій сукні від американського дизайнера Крістіана Сіріано.
У вбрання був елегантний виріз та приталений силует, але найпомітніша частина сукні це рюші, якими прикрашені бедра, манжети і поділ. Джин доповнила свій образ зачіскою із зібраним волоссям, клатчем та великими чорними сережками у вухах.
Однак ця сукня зовсім не новинка у гардеробі зірки. Річ у тім, що Джин одягала це ж вбрання на вечірку Vanity Fair 2022 року. Образ тоді був доповнений сатиновим клатчем та сережками з діамантами і смарагдами.
Нагадаємо, що раніше ми розповідали про інших акторок, які носять свої дизайнерські сукні повторно.