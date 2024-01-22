У сукні із абсолютно голою спиною: Ніколь Кідман приголомшила ефектним вбранням

Акторка Ніколь Кідман відвідала прем'єру серіалу "Експати", де зіграла головну роль. Захід відбувся у Нью-Йорку, а до фотографів оскароносна зірка вийшла у розкішній сукні від Модного дому Versace.

Ніколь Кідман / Фото: Associated Press

Вбрання Ніколь було чорним, мало тонкі бретельки, драпування на декольте, а також ефектний дуже низький виріз на спині.

Але на спинні вирізи на сукні не закінчилися, оскільки також вони були на талії та спідниці. Високий розріз демонстрував стрункі ноги акторки та її туфлі на високих підборах.

Ніколь Кідман / Фото: Associated Press

Яскравим і не одразу помітним акцентом в образі стала шовкова підкладка сукні, що була у зеленому кольорі.

Ніколь Кідман / Фото: Associated Press

Завершували образ Кідман діамантові прикраси: сережки, кілька каблучок, браслетів та годинник. Волосся зірки було укладено в легкі локони на один бік, а ось макіяж їй зробили лаконічний у теплій гамі.

Ніколь Кідман / Фото: Associated Press

Нагадаємо, що попри те, що з акторкою вийшов цей серіал, вона вже знову поринула у роботу. Ніколь знімається у фільмі Babygirl, робота над яким кипить у Нью-Йорку. Відомо, що в цій картині Кідман виконає головну роль — зіграє заміжню ділову жінку, у якої роман із чоловіком набагато молодший за неї. Роль чоловіка героїні у фільмі втілить Антоніо Бандерас.

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