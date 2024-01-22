У сукні із абсолютно голою спиною: Ніколь Кідман приголомшила ефектним вбранням

Оскароносна зірка привернула увагою своєю елегантною та сексуальною сукнею.
Акторка Ніколь Кідман відвідала прем'єру серіалу "Експати", де зіграла головну роль. Захід відбувся у Нью-Йорку, а до фотографів оскароносна зірка вийшла у розкішній сукні від Модного дому Versace.
Вбрання Ніколь було чорним, мало тонкі бретельки, драпування на декольте, а також ефектний дуже низький виріз на спині.
Але на спинні вирізи на сукні не закінчилися, оскільки також вони були на талії та спідниці. Високий розріз демонстрував стрункі ноги акторки та її туфлі на високих підборах.
Яскравим і не одразу помітним акцентом в образі стала шовкова підкладка сукні, що була у зеленому кольорі.
Завершували образ Кідман діамантові прикраси: сережки, кілька каблучок, браслетів та годинник. Волосся зірки було укладено в легкі локони на один бік, а ось макіяж їй зробили лаконічний у теплій гамі.
Нагадаємо, що попри те, що з акторкою вийшов цей серіал, вона вже знову поринула у роботу. Ніколь знімається у фільмі Babygirl, робота над яким кипить у Нью-Йорку. Відомо, що в цій картині Кідман виконає головну роль — зіграє заміжню ділову жінку, у якої роман із чоловіком набагато молодший за неї. Роль чоловіка героїні у фільмі втілить Антоніо Бандерас.
Читайте також:
- В елегантному пальті та угах: Ніколь Кідман на зніманнях нового фільму в Нью-Йорку
- Промокла до нитки: Ніколь Кідман потрапила під дощ під час знімань нового фільму
- Дуже мило: Ніколь Кідман показала, як годувала ягня з пляшечки