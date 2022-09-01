У сукні із прозорою спідницею: розкішна Джоді Тернер-Сміт відвідала відкриття Венеційського кінофестивалю

35-річна Джоді Тернер-Сміт з'явилася у день відкриття Венеційського кінофестивалю на прем'єрі фільму "Білий шум", у якому сама ж зіграла. Для червоної доріжки зірка вибрала оригінальну сукню від італійського бренду Gucci.

Джоді Тернер-Сміт / Фото: Associated Press

Сукня акторки мала глибокі V-подібне декольте, баску та довгу напівпрозору спідницю. Також вона була декорована сріблястими стразами, а поділ прикрашала червона оксамитова тканина з плісуванням.

Джоді Тернер-Сміт / Фото: Associated Press

Доповнили образ атласні високі рукавички зеленого відтінку, ботфорти зі шнурівкою та розкішні прикраси з діамантами та смарагдами.

Джоді Тернер-Сміт / Фото: Associated Press

Раніше на фотокол Джоді вийшла не в менш ефектній сукні - рожевому ніжному сарафані у білизняному стилі від Gucci. Образ вона доповнила білими ботфортами зі шнурівкою, рукавичками блакитного кольору та великими прикрасами. Особливо цікавими у луку були окуляри зі стразами у ретростилі.

Джоді Тернер-Сміт / Фото: Associated Press

Нагадаємо, що минулого року під час Каннського кінофестивалю з Джоді сталася неприємність - невідомі вдерлися в її номер у готелі Marriott і вкрали коштовності, серед яких була й обручка її матері.

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