У сукні із сексуальним декольте: акторка Сідні Свіні у байкерському образі на заході Variety

25-річна американська акторка Сідні Свіні, яка прославилася ролями в гучних серіалах "Мили ошуканки", "Ейфорія" та "Білий лотос", приголомшила своїм сексуальним образом у чорному вбранні, яке одягла на щорічний захід у Variety Power of Young Holly.

Сідні Свіні / Фото: Associated Press

На дівчині був комплект зі шкіри від Модного дому Alexander McQueen, що складався з топу з баскою і довгою спідницею з розрізом і блискавкою.

Цей ефектний байкерський лук вона доповнила масивними сережками у вухах, чорними туфлями-човниками та елегантною зачіскою — волосся дівчини було укладено на один бік у так звану голлівудську хвилю.

Сідні Свіні / Фото: Associated Press

Також на обличчі Сідні зробила макіяж із сріблястими тінями, а її манікюр був виконаний синім лаком із сріблястим дизайном.

Сідні Свіні / Фото: Associated Press

Нагадаємо, що нещодавно в образах від Alexander McQueen на публіці з'являлося ще дві відомі акторки. Ванесса Кірбі позувала в синій сукні із сексуальним розрізом на заході в Сеулі, а ось Емілі Блант прийшла на прем'єру "Опенгеймера" у сукні з торочкою та фігурним декольте.

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