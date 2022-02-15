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У сукні із сексуальним декольте: колишня дівчина Каньє Веста відкрила показ знаменитого дизайнера

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У сукні із сексуальним декольте: колишня дівчина Каньє Веста відкрила показ знаменитого дизайнера

Джулія Фокс / Associated Press

Акторка стала зіркою вчорашнього показу.

32-річна Джулія Фокс розійшлася з репером Каньє Вестом після двомісячного роману, пише TMZ. Після розриву акторка видалила кілька знімків із ним з Instagram, відписалася від фанакаунтів і пролайкала фото на сторінці його колишньої дружини Кім Кардашян. Також вона зізналася, що зустрічатися з Каньє було непросто.

Вчора зірка фільму "Без різких рухів" з'явилася на Тижні моди в Нью-Йорку, але не як гість, а як модель. Джулія відкривала показ осінньо-зимової колекції бренду LaQuan Smith.

Джулія Фокс / © Associated Press
Джулія Фокс / Associated Press

Сукня Джулії була довгою, чорною і мала цікаве сексуальне декольте. Образ на подіумі доповнили білі туфлі, масивні прикраси на зап'ястях та у вухах, а також червоний манікюр. На обличчі Джулії був яскравий макіяж.

Джулія Фокс / © Associated Press
Джулія Фокс / Associated Press
Джулія Фокс / © Associated Press
Джулія Фокс / Associated Press

Нагадаємо, що окрім Джулії Фокс репер також зустрічався з моделлю Чейні Джонс, яка дуже схожа на його колишню дружину Кім Кардашян. А щодо Джулії наголошував, що вони мають відкриті стосунки, але схоже, що її це не влаштовувало.

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